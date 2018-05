Intempéries: Le numéro 1722 actif jusqu'à vendredi midi

(Belga) Le numéro 1722 destiné aux demandes d'intervention des pompiers pour des causes non-urgentes restera actif jusqu'à vendredi midi au moins. Son activation pourrait encore être prolongée en fonction des prévisions de l'IRM. Le SPF Intérieur demande de réserver les appels au 112 lorsqu'il y a danger de mort et de privilégier le 1722 pour les interventions non-urgentes.

L'Institut Royal Météorologique (IRM) a annoncé un code jaune en raison des risques d'orage jeudi. Normalement le numéro 1722, destiné aux interventions pompiers non urgentes, est seulement activé pour un code orange. Etant donné qu'il existe encore des probabilités d'orages localement, le 1722 restera encore actif au moins jusqu'au vendredi 1 juin midi. Son activation pourrait encore être prolongée en fonction des prévisions de l'IRM. Le numéro non urgent 1722 permet de décharger le numéro d'urgence 112 en cas de tempête ou d'orage, et d'éviter que des personnes dont la vie est en danger ne doivent attendre inutilement lorsqu'elles appellent le 112. Entre l'activation du lundi 28/05 midi et ce jeudi matin à 7h30, les centrales d'urgences ont reçu un total de 717 appels au 1722 à la suite de l'orage, selon les données du SPF Intérieur. (Belga)