Intempéries - Le numéro spécial 1722 activé en prévision des intempéries

(Belga) Le SPF Intérieur a activé samedi le numéro 1722, destiné aux appels non-urgents, en raison des prévisions d'orages de l'Institut royal météorologique (IRM). Le 1722 entre en vigueur lors d'intempéries afin de ne pas surcharger les numéros 100, 101 et 112.

L'IRM a émis une alerte jaune, valable à partir de 17h00 samedi jusqu'à 20h30 dimanche, pour des averses localement orageuses, principalement dans le sud du pays. Pour éviter de surcharger les numéros d'urgence (à contacter lorsqu'une vie est potentiellement en danger), le 1722 a dès lors été activé pour permettre aux Belges de solliciter une intervention des pompiers en cas de dégâts. Toutefois, la procédure habituelle a été adaptée en raison de la crise sanitaire du coronavirus. "Compte tenu de la situation de crise dans laquelle se trouve actuellement notre pays, les opérateurs des centrales d'urgence 112, qui traitent également les appels au numéro 1722, doivent pouvoir se concentrer pleinement sur le traitement des appels urgents (aide médicale urgente et intervention urgente des pompiers) et des appels aux médecins de garde, qu'ils soient liés ou non à une infection due au Covid-19", précise le SPF. Une fois le 1722 composé, il faudra encoder son code postal, détaille le SPF Intérieur. Si la commune appartient à une zone de secours qui dispose d'un formulaire électronique, l'appelant se verra prié d'utiliser ce formulaire. La ligne téléphonique 1722 ne sera donc accessible qu'aux habitants des communes où le service d'incendie ne dispose pas d'un guichet électronique pour les interventions non urgentes. Sans accès à internet ou en cas de dysfonctionnement du guichet électronique, les citoyens concernés peuvent "exceptionnellement", souligne le SPF, appeler le 112 pour obtenir l'aide des pompiers. (Belga)