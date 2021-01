Intempéries - Le pic de crue atteint dans la plupart des cours d'eau non navigables de Flandre

(Belga) Le pic de crue a été atteint sur la plupart des voies non navigables en Flandre et le niveau de l'eau est en train d'y baisser, peut-on lire dimanche matin sur le site web waterinfo.be des autorités flamandes.

En raison des importantes précipitations de ces derniers jours, il y a encore ci et là des inondations des quelques cours d'eau. Il s'agit toutefois de dépassements non critiques, avec des prairies, des champs ou des zones humides inondés. "La dernière zone de précipitations a quitté le pays hier soir. Depuis lors, il a fait sec partout. Entre-temps, le pic a été atteint dans la plupart des endroits et les niveaux d'eau des voies non navigables sont en baisse", écrivent les autorités flamandes. Ce dimanche, il devrait faire essentiellement sec, ce qui pourrait donc faire baisser le niveau sur les voies non navigables. Ce soir, il pleuvra à nouveau à partir de l'ouest mais les quantités de précipitations resteront limitées et ne poseront dès lors pas de problèmes. Au sud du pays, il n'y avait plus que l'Ourthe inférieure en alerte de crue dimanche matin, selon la dernière évaluation de la Direction générale opérationnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques du Service public de Wallonie. Les autres cours d'eau qui étaient dans la même situation vendredi soir et samedi affichent tous des niveaux nettement orientés à la baisse. Une tendance qui devrait d'ailleurs se poursuivre dans les prochaines heures. (Belga)