De fortes intempéries se sont abattues sur la région liégeoise ce samedi en fin d'après-midi. Du côté d'Amay, l'eau est vite montée dans certaines rue. Un témoin a filmé la situation à proximité de l'Abbaye de Flône. Les pompiers sont intervenus pour tenter de déboucher les avaloirs, afin d'évacuer l'eau.

Prévisions météo

Ce soir, des éclaircies de plus en plus larges se développeront sur la moitié ouest du pays sous un temps généralement sec. Sur la moitié est, les nuages seront plus nombreux et encore porteurs d'averses parfois soutenues. Ensuite, durant la nuit, le risque de précipitations diminuera, mais des nuages bas, de la brume et du brouillard devraient se développer sur un grand nombre de régions. L'ouest conservera toutefois davantage d'éclaircies. Les minima seront compris entre 11 degrés en Hautes-Fagnes ou là où des éclaircies persisteront et 16 degrés au littoral. Le vent deviendra faible de secteur ouest dans les terres. A la mer, il sera faible à modéré de nord-ouest.

Dimanche, la journée débutera avec assez bien de nuages bas, de la brume et du brouillard, excepté peut-être sur l'ouest où davantage d'éclaircies seront présentes. Cette nébulosité se morcellera très progressivement pour laisser la place à une alternance entre des nuages cumuliformes d'abord assez nombreux, pouvant par ailleurs générer l'une ou l'autre petite averse, et des éclaircies s'élargissant lentement en cours d'après-midi. Les maxima évolueront entre 17 degrés en Hautes-Fagnes et 21 à 22 degrés en plaine. Le vent restera faible et de direction variable tout au long de la journée.