Intempéries - Les intempéries font d'importants dégâts dans le Brabant flamand

(Belga) La partie orientale du Brabant flamand a été durement frappée par les intempéries vendredi après-midi. A certains endroits, les précipitations ont atteint les normales mensuelles en à peine une demi-heure. Les trombes d'eau qui se sont déversées sur la région ont inondé rues, caves et maisons. Certains axes routiers ont également été fermés au trafic. Personne n'a été blessé mais les dégâts matériels sont importants.

Les intempéries ont balayé la commune d'Arschot, dont les habitants ont dû s'armer de patience pour pouvoir joindre le numéro d'intervention 1722, momentanément saturé. Les bretelles d'accès et de sortie de l'E314 ont été temporairement fermées à la circulation, la route étant complètement submergée. Dans la commune de Rillaar, certaines chaussées étaient également sous eau. A Bekkevoort et Tielt-Winge, les intempéries ont également ralenti le trafic. La police a dû fermer certains axes routiers. Dans les communes de Glabbeek, Lubbeek, Landen et Kortenaken, les services de secours ont été fortement sollicités après que de fortes précipitations se sont abattues sur la région, atteignant la normale mensuelle en une demi-heure de temps. (Belga)