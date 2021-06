Intempéries - Les pompiers du Limbourg oriental très sollicités

(Belga) Les pompiers de la zone de secours du Limbourg oriental ont reçu dimanche après-midi plus de 140 appels signalant des inondations. Vers 20H30, les hommes du feu étaient déjà intervenus à 110 adresses. Une trentaine d'interventions restaient pendantes.

L'est de la province du Limbourg a été particulièrement affecté par les intempéries depuis 15h00. On ne compte d'ailleurs plus les rues et les caves inondées surtout à Lanaken et Zutendaal. Le bourgmestre de Lanaken a par ailleurs mis en garde les touristes "catastrophe" afin de permettre aux services de secours de pouvoir effectuer leur travail. Les fortes pluies ont également causé de sérieux problèmes à Tongres. (Belga)