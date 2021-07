Intempéries - Les trains rouleront à nouveau sur les grandes lignes wallonnes dès lundi matin

(Belga) Les trains rouleront à nouveau sur les grandes lignes wallonnes dès lundi matin, a confirmé dimanche soir Infrabel, le gestionnaire du réseau ferroviaire en Belgique. Des retards et des adaptations d'horaires sont toutefois possibles, prévient-il.

Parmi les lignes qui seront à nouveau opérationnelles dès demain/lundi, on note celles reliant Liège à Namur; Namur à Dinant, Charleroi à Namur ou encore Charleroi à Ottignies. D'autres lignes seront remises en service le 26 juillet (Charleroi-Couvin; Gembloux-Namur,...) puis progressivement durant tout le mois d'août avec une dernière date prévue le 30 août. Les lignes Liège-Verviers et Pepinster-Spa, particulièrement touchées par les inondations, devraient alors être remises en service. Là où le trafic ferroviaire ne peut pas encore reprendre, des bus de remplacement seront mis en circulation, dans la mesure du possible, précise Ia société ferroviaire qui invite ses voyageurs à se rendre sur le site www.sncb.be pour davantage de renseignements.