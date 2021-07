Intempéries - Perturbations sur le rail en provinces de Liège et Namur

(Belga) La circulation ferroviaire est perturbée en provinces de Namur et de Liège mercredi matin en raison des fortes précipitations essuyées dans la nuit de mardi à mercredi, signale la porte-parole du gestionnaire d'infrastructure, Infrabel, Jessica Nibelle.

En province de Liège, le trafic est interrompu sur la ligne L37 (Liège-Welkenraedt) car des voies sont inondées entre Chenée et Olne. Des navettes de bus sont mises en place entre Liège-Guillemins et Fraipont ainsi qu'entre Liège-Guillemins et Verviers-Central, précise la porte-parole. Dans cette province encore, les voies sont aussi inondées à Esneux sur la ligne L43, qui relie Liège à la gare de Marloie en province de Luxembourg à raison de 60 trains par jours. Le trafic est dès lors interrompu entre Liège et Rivage mais un service de bus est aussi prévu entre Liège-Guillemins et Rivage. En province de Namur, la circulation des trains est interrompue entre Dinant et Gendron-Celles, mais un service de bus est prévu. L'éboulement d'un talus est à déplorer sur la ligne L166 (Namur-Bertrix) entre Anseremme et Gendron-Celles. Les services techniques d'Infrabel sont sur place. (Belga)