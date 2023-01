Intempéries - Perturbations sur le réseau de distribution d'électricité et de gaz en région liégeoise

(Belga) Le principal opérateur des réseaux de distribution d'électricité et de gaz en province de Liège, RESA, annonce que les chutes de neige provoquent des perturbations dans la nuit de vendredi à samedi.

"La neige engendre quelques perturbations sur le réseau avec çà et là des arbres tombés, des accidents de roulage, ...", annonce sur sa page Facebook le distributeur. Il précise que les localités de Tilff, Aywaille, Anthisnes, Trooz, Comblain, Esneux et Jalhay sont notamment concernées. Les équipes sont à pied d'oeuvre toute la nuit pour rétablir le plus rapidement possible l'électricité aux ménages concernés, assure encore le distributeur. La carte interactive en ligne sur le site internet de RESA, qui énumère les pannes d'électricité, témoignait dans la nuit de plusieurs zones impactées en province de Liège comme à Esneux, Trooz, Jalhay en effet, mais aussi Sprimont et Solwaster. (Belga)