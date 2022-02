Intempéries - Retour au code jaune à la Côte et en Flandres Occidentale et Orientale

(Belga) Un code jaune est de nouveau de mise au littoral et dans les provinces de Flandre Orientale et Occidentale, a confirmé le météorologiste, David Dehenauw sur Twitter. Franklin est désormais confirmé comme une tempête belge.

L'Institut Royal Météorologique (IRM) avait décrété un code orange entre 21h00 et 1h00, prévoyant des pics de vents de 125km/h. Et entre temps le plus fort de la tempête semble être passé, ce qui explique pourquoi le code jaune est désormais de mise au nord du pays. Vers 22h15 le code jaune a été annoncé pour la Côte, et vers 22h50, pour les provinces de Flandre Orientale et Occidentale, Dans les provinces d'Anvers et du Hainaut, le code orange reste de mise. Le code jaune est d'application dans le reste du pays. Selon le météorologiste, Franklin est désormais officiellement considéré comme une tempête en Belgique. Selon les critères de l'IRM, une tempête est déclarée en Belgique quand les vents atteignant au moins 9 Beaufort sont enregistrés dans une station sur le territoire belge. M. Dehenauw, des vents de 108 km/h ont été observés à Zeebruges. (Belga)