Intempéries - Une bonne centaine d'interventions dimanche en Brabant wallon

(Belga) Une bonne centaine d'interventions consécutives aux rafales de vent et aux fortes pluies ont été comptabilisées dimanche sur l'ensemble du territoire provincial brabançon, a-t-on appris auprès de la zone de secours du Brabant wallon.

Les pompiers des casernes de Braine-l'Alleud, Jodoigne et Wavre restaient déployés sur le terrain, dimanche soir vers 21h30, alors que leurs collègues de Tubize et Nivelles venaient d'achever leurs missions du jour liées aux intempéries. Des toitures endommagées, des arbres sur les voiries et des câbles électriques arrachés ont principalement occupé les équipes de sapeurs durant toute la journée. Aucun incident grave n'a cependant été constaté, nuance un porte-parole des pompiers brabançons. (Belga)