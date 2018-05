Intempéries - Une vingtaine d'interventions pour les pompiers en région liégeoise

(Belga) Les pompiers de Liège sont intervenus à une vingtaine de reprises à la suite des intempéries qui ont frappé la région, ont-ils indiqué jeudi soir.

La pluie et les orages ont une nouvelle fois frappé la région liégeoise durant la journée et la soirée de jeudi. Les violentes intempéries ont une nouvelle fois causé de nombreux dégâts: avaloirs bouchés, branches d'arbre tombées sur la voirie et corniches bouchées. A 20h45, les pompiers de Liège étaient déjà intervenus près d'une vingtaine de fois. "Le plancher de la salle de bain d'une habitation s'est même effondré sous le poids de la pluie", ont ajouté les hommes de feu liégeois, qui doivent encore s'occuper d'une dizaine d'interventions. (Belga)