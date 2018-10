(Belga) Les pompiers de la zone de secours 4, Vesdre Hoëgne et Plateau, sont intervenus un peu plus d'une vingtaine de fois dimanche entre 14h00 et 16h30 à la suite de fortes chutes de pluie, a fait savoir la zone de secours.

"Plus de la moitié des interventions ont été effectuées sur la commune de Verviers", indique Quentin Grégoire, le commandant de la zone de secours. Au total, une vingtaine d'hommes ont été mobilisés. (Belga)