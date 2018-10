Italie: 200 personnes évacuées après avoir été bloquées sur le col d'une montagne

(Belga) L'évacuation des 193 personnes bloquées au col du Stelvio pendant plusieurs jours a débuté, a annoncé mercredi l'agence de protection civile italienne.

Les intempéries qui ont affecté une grande partie de l'Italie au début de la semaine ont empêché près de 200 personnes de quitter le col isolé. La protection civile a annoncé qu'elles seraient transférées dans la ville voisine de Bormio en utilisant des motos neige et des hélicoptères des pompiers. Le col du Stelvio, qui se situe entre l'Italie et la Suisse, se trouve à proximité d'un glacier qui sert de destination de ski en été. Il est situé à environ 230 kilomètres au nord-est de Milan. Les installations sont normalement ouvertes de mai à novembre, mais la saison de ski de cette année a été clôturée plus tôt mardi en raison des conditions météorologiques extrêmes. Douze personnes sont mortes en Italie depuis dimanche à cause des tempêtes, des tornades, des inondations, des glissements de terrain et des vents violents. Mercredi, la situation météorologique était toujours critique dans les régions de Vénétie et du Trentin.