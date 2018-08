Italie: Dix morts dans la crue soudaine d'un torrent en Calabre

(Belga) Au moins dix personnes ont été tuées dans dans la crue soudaine du Raganello, un torrent du parc national du Pollino en Calabre, dans le sud de l'Italie, a déclaré lundi un porte-parole de la protection civile italienne. Trois personnes sont encore portées disparues.

Quatre hommes et trois femmes font partie des tuées. Aucun détail n'a été formulé au sujet des deux autres victimes qui ont été trouvées tard dans la soirée lundi. Il y avait une trentaine de personnes présentes sur les lieux de la crue, selon la protection civile, dont 23 personnes au total ont été sauvées, rapporte l'agence de presse ANSA. Six personnes ont été blessées, dont une fillette qui a été transportée à l'hôpital en hypothermie. Les recherches ont continué durant la nuit pour retrouver les trois personnes encore portées disparues. De puissants projecteurs ont été acheminés sur place pour poursuivre les recherches, y compris de nuit, a précisé le chef de la protection civile régionale Carlo Tansi. Les gorges du Raganello sont un parcours conseillé aux seuls randonneurs expérimentés en raison des nombreuses difficultés et, pendant un certain temps, il a même été interdit de s'y rendre, a rappelé l'agence de presse italienne AGI. Les autorités locales ont depuis strictement réglementé l'accès à cette zone et ont posé des plaques sur les rochers pour permettre aux secouristes d'identifier plus facilement les lieux, selon la même source. (Belga)