Japon: glissements de terrain et disparus après un fort séisme à Hokkaido

Un puissant séisme de magnitude 6,6 a frappé jeudi Hokkaido, la plus septentrionale des îles principales du Japon, causant des glissements de terrain, et le bilan s'élevait pour l'heure à deux morts et une quarantaine de disparus.

Des vues aériennes montraient des montagnes littéralement coupées en deux par d'impressionnants éboulements, qui ont arraché tous les arbres et englouti des maisons construites en contrebas. Les pompiers hélitreuillaient les habitants. Dans cette localité d'Atsuma, 39 personnes ont été portées disparues, selon la chaîne de télévision publique NHK. Le tremblement de terre s'est produit en pleine nuit à 62 km au sud-est de la capitale régionale, Sapporo, deux jours à peine après un typhon dévastateur dans la région d'Osaka (ouest). La terre a continué à trembler après: des dizaines de répliques ont été ressenties. La chaîne de télévision publique NHK a fait état du décès d'un homme de 82 ans, tombé dans les escaliers de sa maison du fait des secousses du séisme. Au moins 125 personnes ont par ailleurs été blessées. "Nous exhortons les habitants des zones frappées par de fortes secousses à tenir compte des informations diffusées à la télévision et à la radio et à s'entraider", a lancé le porte-parole du gouvernement, Yoshihide Suga. Des militaires des Forces d'autodéfense sont arrivés sur place pour participer aux opérations de sauvetage: 25.000 hommes au total étaient attendus. "Nous allons faire tous nos efforts pour sauver des vies", a déclaré le Premier ministre Shinzo Abe après une réunion de crise. Selon la compagnie Hokkaido Electric Power, 2,95 millions de foyers étaient privés d'électricité après le séisme, en raison de l'arrêt de toutes les centrales de la région. Les installations devaient redémarrer progressivement, les hydrauliques d'abord, puis thermiques ensuite, a précisé le ministre de l'Industrie, Hiroshige Seko. Les responsables ont mis en garde contre le risque de nouveaux tremblements de terre. "Les fortes secousses secondaires ont souvent lieu dans les 2-3 jours suivants", a précisé Toshiyuki Matsumori, chargé de la surveillance des tsunamis et tremblements de terre à l'agence météorologique. "Le risque d'effondrement d'habitations et de glissement de terrain risque d'avoir augmenté dans les zones qui ont connu de fortes secousses", a-t-il déclaré lors d'un point de presse. Ce séisme survient alors que l'archipel se remet à peine du passage du très puissant typhon Jebi qui a tué 11 personnes dans le sud-ouest. Ce 21e cyclone de la saison a laissé dans son sillage des maisons en tout ou partie détruites, des poteaux à terre, des arbres arrachés, des toitures envolées (comme à la gare de Kyoto), des grues affaissées ou des véhicules accidentés. Le typhon a en outre inondé et isolé l'aéroport du Kansai (Kix), situé en mer sur une île artificielle au large d'Osaka. Il restait fermé jeudi.