Jeudi frais et venteux

(Belga) Le temps sera nettement plus frais et venteux jeudi, avec des averses qui pourront être accompagnées d'un coup de tonnerre, annonce l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin météo de la mi-journée mercredi.

Jeudi, la journée débutera avec un temps sec et des éclaircies, parfois larges. Ensuite, la nébulosité augmentera à nouveau depuis l'ouest avec l'arrivée de la pluie. Quelques coups de tonnerre seront possibles, principalement dans la moitié ouest. L'extrême est du pays pourrait rester souvent sec jusqu'en soirée. Les températures atteindront encore 15 degrés à la mer ainsi qu'en Ardenne, et de 15 à localement 19 degrés dans le centre. Le vent sera modéré à assez fort de sud à sud-ouest. Les rafales pourront atteindre 65 km/h. Demain soir, une perturbation accompagnée de période d'averses traversera le pays d'ouest en est. Plus tard, le temps deviendra plus sec avec des éclaircies à partir de l'ouest. Toutefois, dans la région côtière, le risque de pluie persistera. Les minima descendront entre 4 degrés dans certaines vallées ardennaises et 9 degrés au littoral. Vendredi, le temps sera partiellement à parfois très nuageux avec des averses. Elles seront déjà actives le matin au littoral avec un risque d'orage. Ensuite, le risque d'averses s'étendra à la plupart des régions. Un coup de tonnerre pourra aussi accompagner les précipitations sur le relief. Les maxima seront compris entre 10 et 15 degrés, sous un vent faible à modéré de sud-ouest devenant modéré à assez fort et tournant au nord-ouest. Au littoral, le vent deviendra assez fort à fort de nord-ouest. Des rafales de 70 km/h (ou plus à la mer) sont à craindre en soirée. Samedi, le ciel sera d'abord changeant avant de se couvrir. Des averses sont une nouvelle fois au programme. Les maxima seront compris entre 9 et 14 degrés sous un vent modéré à assez fort, fort au littoral, d'ouest à nord-ouest. Dimanche, seules quelques rares éclaircies sont prévues avec encore un risque d'averses. Le mercure oscillera entre 9 et 17 degrés. (Belga)