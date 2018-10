Jeudi sous les nuages d'abord, quelques éclaircies ensuite

(Belga) Jeudi, le ciel sera d'abord très nuageux en de nombreux endroits avec localement de la brume ou du brouillard et éventuellement quelques faibles pluies à la Côte, annonce l'Institut royal de météorologie (IRM). En cours de journée, le ciel deviendra partiellement nuageux mais, principalement en Basse et Moyenne Belgique, la nébulosité pourrait néanmoins rester abondante. Les maxima seront souvent proches de 15° à 18° dans la plupart des régions mais pourront atteindre les 20° dans l'extrême sud du pays. Le vent sera modéré de nord à nord-est.

Jeudi soir et dans la nuit, le ciel se dégagera progressivement mais de la brume se formera ensuite. Du brouillard et des nuages bas pourront se développer surtout au sud du sillon Sambre et Meuse. Les minima seront de 4° en Ardenne et environ 10° en bord de mer. Vendredi, le temps sera calme et sec avec d'abord de la grisaille puis un ciel changeant. Les maxima iront jusqu'à 18 degrés. Pour finir la semaine, un beau week-end d'arrière-saison est attendu, sec, calme et ensoleillé avec des maxima de l'ordre de 16°. (Belga)