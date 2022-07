Jeux Mondiaux - La course de Bart Swings annulée en raison d'un orage

(Belga) Le 10.000m par élimination en roller des Jeux Mondiaux a été annulé samedi en raison de pluies persistantes. Les seize participants, parmi lesquels le Belge Bart Swings, ont attendu en vain pendant une heure de meilleures conditions météorologiques à Birmingham, aux Etats-Unis.

Quelques minutes avant le départ de la course masculine, il s'est mis à pleuvoir à Birmingham. Un vent fort s'est mis à souffler et un violent orage a ensuite éclaté. Etant donné qu'il est risqué de concourir sur une piste mouillée, les organisateurs ont décidé de reporter le départ. Titré sur le 10.000 m aux points sur piste vendredi lors de la première journée des Jeux Mondiaux, Bart Swings avait décroché plus tôt samedi une médaille de bronze sur le 1.000 m sprint, en patinage à roulettes sur piste (roller). Déjà présent à Cali et Wroclaw lors des deux dernières éditions de cet événement multi-sports regroupant des disciplines qui ne figurent pas au programme olympique, Bart Swings a ajouté samedi une 9e médaille à son palmarès, une 2e en bronze (pour cinq en or et deux en bronze). Le Louvaniste, 31 ans, présente la particularité d'avoir été champion olympique en patinage de vitesse aux JO d'hiver à Tokyo et de doubler avec ces Jeux Mondiaux. (Belga)