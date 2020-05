Journée pluvieuse pour fêter les mamans, avant une semaine plus fraîche

(Belga) Le soleil brillera dans les coeurs des enfants qui fêtent leur maman mais pas dans le ciel. La nébulosité restera abondante dimanche après-midi, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de la mi-journée. La pluie sera encore au rendez-vous lundi pour débuter une semaine qui s'annonce plus fraîche.

L'après-midi de dimanche restera pluvieuse avec des averses encore assez intenses par endroits. De la grêle n'est pas exclue, sauf sur l'extrême ouest du pays où le temps deviendra plus sec mais restera couvert. Les maxima oscilleront entre 15°C à la mer et 21°C dans l'est. Au fil des heures, le vent, d'abord faible, gagnera en intensité pour devenir fort au littoral, assez fort sur l'ouest et modéré dans la plupart des autres régions. En début de soirée, il deviendra même très fort en bord de mer avec des rafales proches de 80 km/h. Cette nuit, sous un ciel très nuageux, quelques (faibles) pluies sont prévues, plus régulières en Haute Belgique. En fin de nuit, les précipitations pourront se réactiver en Ardenne et en Lorraine Belge, adoptant éventuellement un caractère hivernal sur les Hautes Fagnes. Les minima oscilleront entre des valeurs légèrement positives en Haute Ardenne et 8°C à la Côte. On attend beaucoup de vent. Au littoral, les rafales pourraient atteindre 50 à 85 km/h. Lundi matin, il fera encore très nuageux au sud du sillon Sambre et Meuse avec quelques pluies, voire un peu de neige fondante sur les sommets. Ensuite, le temps deviendra sec sur la plupart des régions avec des éclaircies de plus en plus larges. Seule la Lorraine Belge devra encore composer avec de la pluie dans l'après- midi. Au littoral, le ciel restera partagé entre champs nuageux et éclaircies. Les maxima, nettement inférieurs aux jours précédents, atteindront 9°C en Hautes Fagnes et localement 14°C dans le centre. Le vent soutenu renforcera aussi l'impression de fraîcheur. La nuit, il fera assez froid avec des minima de -1 ou -2°C en Hautes Fagnes à 7°C au littoral. Des gelées au sol sont possibles par endroits dans le centre du pays et plus largement en Haute Belgique. Mardi, le ciel sera généralement nuageux et le mercure ne dépassera pas les 12°C. Les températures resteront fraîches mais regrimperont progressivement jusqu'à 20°C dimanche prochain. (Belga)