Journée variable avant une nuit venteuse et orageuse

(Belga) Des périodes nuageuses parfois encore accompagnées de précipitations se partageront le ciel avec quelques éclaircies, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique. Il fera encore doux pour la saison avec des maxima entre 14 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 19 degrés dans la partie centrale du pays. Le vent de sud-ouest sera modéré à assez fort avec des rafales de 50 à 70 km/h.

Plus tard mercredi soir et la nuit prochaine, des pluies et averses parfois soutenues sont prévues. Quelques coups de tonnerre pourront les accompagner. Le vent se renforcera également pour devenir assez fort à fort dans l'intérieur et temporairement même très fort au littoral. Il soufflera d'abord de secteur sud-ouest, avant de tourner vers le nord-ouest àla côte et vers l'ouest dans les terres. Des rafales de 70 à 80 km/h sont attendues sur la plupart des régions et elles approcheront localement les 90 km/h. Des coups de vent encore plus importants ne sont pas exclus lors d'un orage. Les minima se situeront entre 7 et 11 degrés. Jeudi, il y aura encore assez bien de vent et de nouvelles averses ou périodes de pluie. Maxima de 9 à 12 degrés. Vendredi, il fera d'abord sec avec des éclaircies puis quelques averses, lentement depuis le nord. Temps sec dans le sud jusqu'en soirée comprise. Maxima de 7 à 12 degrés. (Belga)