Juillet 2021 a été le mois le plus chaud sur Terre

Le mois de juillet écoulé aura été le plus chaud jamais enregistré depuis le début des mesures en 1880, selon les estimations de l'agence américaine NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), communiquées vendredi.

La température à la surface de la terre et des océans était en moyenne de 0,93 degré plus élevée que la moyenne du 20e siècle, de 15,8 degrés. La température moyenne est aussi une fraction plus élevée que le précédent record qui remonte à juillet 2016 et qui avait été égalé en 2019 et 2020. Les sept mois de juillet les plus chauds de l'histoire ont tous été enregistrés depuis 2015.

A l'échelon continental, l'Asie a constitué un record, alors qu'en Europe, juillet 2021 aura été le deuxième mois le plus chaud. Sur les autres continents, le mois écoulé apparaît chaque fois dans le top 10 des mois les plus chauds. Le septième mois de l'année est généralement le plus chaud et juillet 2021 aura donc été le mois le plus chaud, tous mois confondus, selon la NOAA.

Après sept mois, l'année 2021 est en sixième position des années les plus chaudes. 2021 dans son ensemble devrait donc figurer dans les 10 années les plus chaudes depuis le début des mesures.