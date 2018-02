Jusqu'à -10 degrés au sud du sillon Sambre-et-Meuse durant la nuit

(Belga) Le temps sera généralement ensoleillé mercredi après-midi, selon les prévisions de l'IRM. A la mer, quelques cumulus se développeront. En Wallonie, il y aura encore des champs nuageux, mais le soleil fera son apparition progressivement. Les maxima seront compris entre -3 degrés en Hautes Fagnes et 1 ou 2 degrés en Gaume, et proches de +3 degrés à la mer. Le vent sera généralement faible et parfois modéré de nord­-nord­-est à nord.

Mercredi soir, le ciel sera peu nuageux à serein sur la plupart des régions. Sur l'ouest de la Flandre orientale, le ciel deviendra partiellement à très nuageux en cours de soirée avec par endroits de la pluie verglaçante. Dans les autres régions, le temps restera sec, mais il pourra y avoir temporairement davantage de nuages. Les minima seront compris entre -5 et -10 degrés au sud du sillon Sambre-et-Meuse et entre -2 et -5 degrés ailleurs. Le vent sera faible de secteur nord puis deviendra variable. En fin de nuit, il s'orientera au secteur sud à sud­-ouest. Jeudi, le soleil alternera avec les nuages. Les maxima seront compris autour de ­1 degrés en Hautes Fagnes, autour de 4 degrés dans le centre et autour de 5 degrés à la mer. Le vent sera faible de sud à sud­-ouest et dans le sud­ est du pays, il sera de directions variées. Vendredi en matinée, la nébulosité sera généralement abondante sur l'ouest du pays avec d'abord un peu de neige puis de la neige fondante. Ailleurs, le temps devrait encore rester temporairement sec avec la possibilité de quelques éclaircies. En cours de journée,la perturbation progressera lentement vers l'est. Les précipitations seront de neige en haute Belgique, de neige ou de neige fondante en moyenne Belgique et de neige fondante ou de pluie en Basse Belgique. Les maxima, atteints en fin de journée, oscilleront entre ­1 degré en Hautes Fagnes, 0 ou 1 degré dans le centre et 4 ou 5 degrés à la côte. Le vent sera modéré de sud, s'orientant par la suite au secteur ouest à sud­-ouest.