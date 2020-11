Jusqu'à 10°C lundi après-midi

(Belga) Les nuages et quelques larges éclaircies se partageront le ciel au nord du sillon Sambre et Meuse lundi après-midi, tandis qu'il fera plus nuageux dans les autres régions. Le temps sera généralement sec mais quelques gouttes ne seront pas exclues en Ardenne et sur les régions proches de la frontière française, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima se situeront entre 5°C en Hautes­ Fagnes et 10°C sur l'ouest. Le vent sera souvent faible de direction variable puis de secteur sud.

Ce soir et cette nuit, la nébulosité sera souvent abondante avec toutefois quelques éclaircies, plus probables au nord du pays. Le temps restera sec en de nombreux endroits même si localement de faibles précipitations restent possibles. Les minima seront compris entre 2°C en Hautes­ Fagnes et 8°C en plaine. Le vent de sud sera faible et plus tard faible à modéré de sud­-ouest. Mardi en matinée, après la dissipation de l'éventuelle grisaille matinale, le ciel sera partiellement à très nuageux. Dans l'après­-midi, le temps deviendra assez ensoleillé avec des nuages élevés. Toutefois, en certains endroits, notamment dans le sud du pays, les nuages bas pourraient rester tenaces. Les maxima oscilleront entre 5°C en Hautes­ Fagnes et 11°C en plaine.