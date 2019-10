Jusqu'à 20 degrés mercredi

(Belga) La journée de mercredi débutera sous les nuages mais un temps plus sec et des éclaircies sont attendus dans l'après-midi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Il fera très doux, avec des maxima oscillant entre 16 et 20 degrés, sous un vent faible à modéré de secteur est.

En soirée et durant la nuit, le temps sera calme et les minima atteindront 9 à 14 degrés. Du brouillard n'est pas exclu en Ardenne. Jeudi, les nuages domineront le ciel avec éventuellement de la pluie en matinée, puis le soleil montrera quelques rayons dans l'après-midi. Le thermomètre affichera entre 15 et 20 degrés. Le vent, de secteur sud tournant vers le sud-ouest, sera modéré voire assez fort au littoral. Les températures reculeront légèrement vendredi, ne dépassant plus 16 degrés. (Belga)