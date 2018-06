Jusqu'à 27 degrés attendus mercredi après-midi

(Belga) L'IRM prévoit pour ce mercredi après­-midi un ciel partagé entre éclaircies parfois larges et champs nuageux. Le temps sera sec et assez chaud avec des températures maximales comprises entre 20° ou 21° à la côte et 27° en Campine. Le vent sera généralement faible en Wallonie et modéré en Flandre, d'ouest à sud­-ouest.

La nuit suivante, le ciel s'ennuagera à partir de la côte. On prévoit, en fin de nuit, de faibles pluies localement sur la partie nord­-ouest du pays. Les minima varieront entre 12° et 16°. Jeudi matin, il fera d'abord très nuageux avec quelques faibles averses. Des éclaircies arriveront ensuite. L'après­-midi, le temps deviendra donc sec partout sous un ciel peu ou partiellement nuageux. Les maxima varieront entre 14° et 19° degrés, sous un vent modéré. Vendredi matin, le temps sera sec avec de belles éclaircies. En cours de journée, la nébulosité augmentera et une averse ne sera pas exclue principalement sur l'est du pays. Les maxima seront compris entre 13° et 17°. Le vent de nord­-ouest sera modéré dans l'intérieur et parfois assez fort à la côte. Rafales jusqu'à 55 km/h. Samedi, la journée débutera par de belles éclaircies. Par la suite, la nébulosité augmentera et une ondée ne sera pas exclue sur l'est du pays. Le temps restera généralement sec ailleurs. Les maxima oscilleront entre 13° et 18°. Dimanche et lundi, le temps sera assez ensoleillé et sec sur toutes les régions. Les maxima dans le centre seront de l'ordre de 22° dimanche et jusqu'à 25° lundi. (Belga)