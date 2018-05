Jusqu'à 27 degrés attendus vendredi

(Belga) Vendredi, le temps sera à nouveau sec et ensoleillé avec tout au plus quelques voiles d'altitude, annonce l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin météo. Il soufflera un vent faible à modéré d'ouest à sud-ouest qui tournera vers le nord, ce qui engendrera un refroidissement progressif dans le nord- ouest du pays l'après-midi. Les maxima atteindront 19 ou 20 degrés au littoral, 21 ou 22 degrés en Ardenne et jusqu'à 27 degrés en Campine.

Vendredi soir et durant la nuit, le temps restera sec. Des nuages bas et du brouillard, en provenance de la mer du Nord, envahiront graduellement l'ouest et le centre du pays. Dans le sud-est, le ciel restera plutôt dégagé. Les minima se situeront entre 8 et 9 degrés en Haute Belgique et entre 11 et 13 degrés dans le centre. Samedi, le début de journée pourrait être gris, avant l'arrivée du soleil. Le mercure oscillera entre 20 et 24 degrés. Dimanche, il fera toujours chaud avec des maxima autour de 24 degrés, mais un risque d'une averse orageuse n'est pas exclu. Début de la semaine prochaine, le temps sera variable et des températures en nette baisse avec d'abord des maxima proches de 15 degrés, puis même en deçà. (Belga)