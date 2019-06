Jusqu'à 34 degrés mardi et mercredi, la Côte épargnée par la chaleur mercredi

(Belga) Il fera chaud mardi et mercredi, le mercure dépassant largement les 30 degrés. Mardi, il fera jusqu'à 34 degrés en Campine et des températures similaires sont attendues mercredi, selon l'IRM.

Il fera chaud lundi et peu venteux à l'exception d'une brise de mer. Les températures seront comprises entre 27 et 32 degrés pour ce qui est des maxima. Dans la nuit de lundi à mardi, les minima particulièrement doux s'échelonneront entre 18 degrés en Hautes-Fagnes à 22 degrés dans le centre. Mardi, les maxima oscilleront entre 28 ou 29 degrés à la mer et 34 degrés en Campine. Le vent faible à modéré de sud-est s'orientera dans l'après-midi au nord-ouest sur une grande partie du pays. Mercredi sera marqué par un temps ensoleillé sur la majeure partie du territoire. Le ciel pourrait être un peu plus brumeux en région côtière. Les températures seront très contrastées entre le littoral où les maxima dépasseront difficilement la barre des 20 degrés, et la Lorraine belge ainsi que la Campine où le mercure atteindra entre 31 et 34 degrés. Le vent de secteur nord à nord-est sera d'abord faible à modéré, puis il deviendra généralement modéré, et assez fort à la Côte avec des rafales jusque 50 km/h. Le ciel sera complètement dégagé pour la fin de semaine avec une légère baisse des températures.