Jusqu'à 36 degrés dans le centre du pays

(Belga) La journée de jeudi a débuté sous le soleil. Des nuages cumuliformes se développeront et pourront, au cours de l'après-midi, localement donner lieu à quelques orages de chaleur et éventuellement à d'importantes quantités de précipitations en peu de temps, avertit l'IRM. Dans la plupart des régions, le temps restera toutefois sec. Il fera encore plus chaud avec des maxima de 30 degrés à la côte à 35 ou 36 degrés dans le centre du pays.

A la mer, une brise de mer s'établira, ce qui rafraîchira quelque peu l'atmosphère l'après-midi. Dans l'intérieur des terres, le vent sera faible de secteur est à sud-est. En soirée et en début de nuit, le risque de quelques averses orageuses persistera. Il fera très doux avec des minima entre 16 degrés en Hautes Fagnes et 22 ou 23 degrés dans les grandes villes. Le vent sera faible à modéré de secteur est à sud- est. La situation sera similaire vendredi. Les températures diminueront ensuite durant le week-end, avec des maxima qui ne dépasseront pas 28 degrés. (Belga)