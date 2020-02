Jusqu'à cinq centimètres de neige attendus cette nuit

(Belga) Une accumulation de neige jusqu'à cinq centimètres est attendue cette nuit en Haute-Belgique, selon l'Institut royal météorologique (IRM).

Ce mardi soir et au cours de la nuit, des averses se développeront dans de l'air maritime polaire et adopteront progressivement un caractère hivernal. En Basse et Moyenne-Belgique, il s'agira d'abord de grésil puis, progressivement, de grésil ou de neige fondante. En Haute-Belgique, les averses seront d'abord généralement de neige fondante mais elles se transformeront, en cours de soirée et de nuit, en averses de neige donnant lieu à une accumulation. Ainsi, entre ce mardi 23h et mercredi 7h, l'IRM prévoit: quelques traces ou une faible accumulation temporairement possibles en-dessous de 400 mètres d'altitude; deux à quatre centimètres de neige entre 400 et 500 m d'altitude et quatre à cinq centimètres au-dessus de 500 m d'altitude. Les cumuls seront toutefois irréguliers en fonction de la trajectoire des averses. Outre les précipitations hivernales, quelques plaques de glace pourraient localement se former en deuxième partie de nuit. Une accumulation supplémentaire de neige (un à trois centimètres) est attendue au-dessus de 400 m mercredi matin, puis au-dessus de 500-550 mètres l'après-midi (un à trois centimètres). (Belga)