L'après-midi menacé par la pluie

(Belga) Des averses de pluie pourraient déferler sur le pays dans l'après-midi de vendredi, qui verra un temps variable, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique. Les températures maximales (encore de saison) seront comprises entre 7 et 12 degrés.

En début d'après-midi, une faible zone de pluie traînera encore sur le nord-est du pays. Ensuite, nous connaîtrons partout un temps variable avec une succession de timides éclaircies et de développements nuageux accompagnés d'averses. On n'exclut pas un coup de tonnerre local. Il pourrait faire majoritairement sec le long de la frontière française. Les températures maximales, conformes aux normales saisonnières, oscilleront entre 7 et 9 degrés en Ardenne, et entre 9 et localement 12 degrés en plaine. Ce soir et en début de nuit, les dernières averses de pluie s'estomperont et il fera généralement sec avec éventuellement quelques éclaircies dans le sud. En milieu de nuit, une faible zone de neige en provenance des Pays-Bas abordera le nord et le nord-est de la Belgique. On attend sur ces régions une faible accumulation (1 à 2 cm selon les dernières estimations). La moitié sud pourrait conserver un temps majoritairement sec, à l'exception de la Lorraine où quelques averses de pluie ou de neige fondante pourront se produire. Les minima varieront entre -3 degrés en Hautes-Fagnes et +1 degré dans l'extrême sud, avec -1 degré sur de nombreuses régions du centre. Samedi, nous connaîtrons un ciel couvert, un vent piquant et de faibles chutes de neige. Ces dernières se raréfieront durant l'après-midi. On estime l'accumulation totale aux alentours de 1 cm sur de nombreuses régions. Les maxima, très bas pour la saison, varieront entre -2 degrés en Hautes-Fagnes et +2 degrés en Lorraine, avec des valeurs proches de 0 degré dans le centre. Dimanche, quelque chutes de neige seront encore possibles dans les régions proches de la frontière française, et notamment le sud du pays. Ailleurs, le temps restera généralement sec et partiellement nuageux, avec des éclaircies devenant graduellement plus larges à partir du nord. (Belga)