L'automne fait une entrée fracassante avec du vent et de la pluie au menu

Le premier samedi d'automne annonce avec fracas la fin de l'été: la tempête Odette fait rage, amenant avec elle un temps variable, marqué par les averses ou la pluie samedi après-midi, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Certaines averses pourraient être orageuses. Le thermomètre rappellera également la fin des beaux jours, ne grimpant pas plus haut que 8 degrés en Hautes-Fagnes et 16 degrés ailleurs.

Le vent continuera de souffler, avec des rafales de 50 à 60 km/h encore possibles l'après-midi. C'est surtout à la Côte qu'il faudra s'accrocher, avec des pointes allant jusque 80 km/h. Samedi soir, le temps sera plutôt sec malgré quelques dernières averses, éventuellement orageuses. Mais chassez la pluie, elle revient au galop: d'intenses précipitations toucheront l'ensemble du pays pendant la nuit. Le mercure oscillera entre 7 et 13 degrés, sous un vent qui restera assez fort, avec des rafales de l'ordre de 50 à 60 km/h. A la mer, les rafales pourront même atteindre les 85 km/h, voire un peu plus. Dimanche sera un peu plus réjouissant, même si la journée débutera sous un ciel très nuageux et de la pluie partout. Le nord et le nord-est profiteront toutefois rapidement d'un temps plus sec et la zone de pluie quittera le pays pour la France dans le courant de la matinée. Des éclaircies pointeront même le bout de leur nez dans l'après-midi. Les températures s'adouciront quelque peu, avec 13 à 19 degrés au programme. Le vent continuera de tempêter, avec des rafales de 80 km/h encore à la Côte, avant qu'elles ne diminuent en intensité en cours de journée.