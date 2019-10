L'automne s'installe doucement

(Belga) Jeudi après-midi, la perturbation arrivée en matinée s'évacuera progressivement par les frontières de l'est avec encore quelques pluies sur le nord-est et au sud du sillon Sambre et Meuse. A l'arrière, quelques averses suivront sur l'ensemble du pays, mais il y aura également des périodes plus sèches. La nébulosité restera très abondante sur l'ensemble des régions, indique l'Institut royal de météorologie (IRM).

En fin d'après-midi, une nouvelle zone de pluie atteindra l'ouest du pays. Les maxima atteindront 14° sur les Hautes-Fagnes et 19° en Flandre. Le vent sera modéré de sud-ouest, et soufflera assez fort le long du littoral, avec des pointes de 50 à 60 km/h. Jeudi soir, la perturbation atteindra le centre et l'est du pays. Elle ondulera ensuite une bonne partie de la nuit au sud du sillon Sambre et Meuse où les pluies pourront être assez abondantes. Sur le centre et l'ouest, le temps deviendra ensuite souvent sec avec des éclaircies. Les nuages bas pourront réduire la visibilité sur les hauteurs de l'Ardenne. Les minima seront de 10° en Haute Ardenne à 14° en plaine. Vendredi, la perturbation arrivée la veille s'évacuera progressivement par l'est en matinée. Quelques faibles pluies seront alors encore possibles sur l'Ardenne. Ailleurs, il fera d'abord généralement sec. Les averses redeviendront en fin de journée à partir du sud-ouest. Les maxima atteindront 14° en Hautes-Fagnes et localement 19° sur le centre. Le début du week-end se déroulera dans une atmosphère plus instable avec, par moments, un peu de soleil mais également quelques averses. Les températures varieront peu et le vent se renforcera. Une nouvelle zone de pluie devrait traverser le pays dimanche.