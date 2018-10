L'automne s'installe sous les nuages

(Belga) Les nuages domineront la journée du mercredi et de faibles précipitations pourraient s'abattre sur le pays, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Quelques timides éclaircies pourraient cependant faire leur apparition sur la moitié nord-ouest, tandis que le temps restera doux, avec des maxima jusqu'à 17°C.

Le ciel sera généralement très nuageux à couvert, avec un risque de bruine ou de faibles pluies principalement dans le nord-est du pays. Quelques timides éclaircies pourraient toutefois se dessiner au nord-ouest dans l'après-midi. Les maxima oscilleront entre 11°C et 15°C au sud du sillon Sambre et Meuse et de 15°C à 17°C ailleurs. En soirée et durant la nuit, la nébulosité restera abondante, toujours avec un risque de pluie ou de bruine dans le nord-est. En Ardenne, la visibilité sera limitée à cause de nuages bas. Des bancs de brouillard ne sont pas exclus sur la moitié ouest du pays, bien que des éclaircies seront également possibles. Le mercure descendra légèrement, avec des minima compris entre 7°C et 11°C.