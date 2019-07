Quel sera l'endroit le plus chaud de Belgique? Envoyez-nous vos photos

Alors qu'on s'apprête à vivre les journées les plus chaudes que la Belgique ait jamais connues, et qu'on vous répète les consignes de prudences pour votre santé et celle de vos proches, tentons de rendre cette situation plus amusante.



Comment? En tentant de déterminer quels endroits ont été les plus chauds du pays, photos à l'appui.



Prenez en photo votre thermomètre, qu'il soit dans la maison, dehors à l'ombre, en plein soleil ou même celui de votre voiture, et envoyez-nous la photo via le bouton orange Alertez-nous avec l'heure à laquelle elle a été prise et le lieu.



RTLinfo publiera vos photos en plusieurs catégories: à l'ombre, au soleil, en voiture, etc, histoire de découvrir qui d'entre-vous a vécu la pire chaleur belge de tous les temps.