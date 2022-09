L'été 2022 le plus chaud jamais enregistré en Europe, selon le service Copernicus

(Belga) L'été (juin-août) 2022, qui a vu se multiplier les catastrophes liées au réchauffement climatique, a été le plus chaud enregistré en Europe, a indiqué jeudi le service européen sur le changement climatique Copernicus.

Les températures moyennes ont été "les plus élevées, à la fois pour le mois d'août et l'été entier", dépassant pour les trois mois de 0,4°C celles de 2021, précédent record, a précisé Copernicus dans un communiqué. En Belgique, l'Institut royal météorologique (IRM) avait précédemment indiqué que le mois d'août 2022 était le plus chaud jamais observé tandis que l'été 2022 s'est révélé le plus sec depuis 1991. (Belga)