L'été, c'est tous les jours: encore 25°C aujourd'hui

L'IRM (Institut Royal Météorologie) indique mercredi qu'il fera ensoleillé avec principalement des nuages d'altitude. Dans l'ouest, on observera parfois davantage de nuages bas. Il fera doux avec des maxima autour de 25 degrés voire plus par endroits. Il fera assez venteux avec de pointes de 50 km/ h.



Il fera à nouveau ensoleillé avec des nuages d'altitude. Surtout dans l'ouest, des nuages bas pourront parfois

apparaître. Les maxima seront voisins de 22 degrés au littoral et compris entre 24 et 27 degrés dans les autres régions. Le

vent sera modéré de secteur sud, tournera au sud-ouest et deviendra modéré à assez fort avec un risque de rafales autour

de 50 km/ h.