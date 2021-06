L'été commence sous les diables gouttes

(Belga) Après une matinée mouillée, l'après-midi de lundi se poursuivra entre les gouttes mais celles-ci se feront progressivement plus rares, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de la mi-journée. Les supporters des Diables Rouges devraient toutefois avoir les pieds au sec en début de soirée, pour la rencontre avec la Finlande en cet Euro de football.

"Singing in the rain" pourrait ouvrir le bal des tubes de l'été, avec des averses prévues en ce début de semaine. Quelques ondées traineront encore sur le nord du pays ce lundi mais perdront du terrain. Au sud et sur les régions proches de la France, des averses pourront encore se développer localement, parfois accompagnées d'orage. Le mercure ne dépassera guère les 16°C à la mer, sous un vent assez fort, et les 22°C en Lorraine belge, sous un vent modéré. Le ciel séchera ses dernières larmes en soirée pour l'entrée en jeu des Diables Rouges, à quelques exceptions locales. Les averses reviendront depuis le sud pendant la nuit et s'accompagneront potentiellement d'orages, principalement sur les régions proches de la France et en Haute Belgique. Les températures tomberont entre 10°C et 14°C. Mardi mimera lundi, avec des maxima oscillant entre 15°C et 20°C. Le risque d'averses s'estompera progressivement dans la nuit de mardi à mercredi. (Belga)