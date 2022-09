L'été est bel et bien terminé selon ce climatologue: voici ce qui nous attend dans les prochains jours

La météo a bien changé ces dernières heures. Après la chaleur et la sécheresse, ce sont la pluie et la fraîcheur qui vont nous accompagner cette semaine. Un signe qui ne trompe pas, pour les spécialistes, l'été est bel et bien terminé.

La pluie est de retour et les températures ont déjà chuté. Cette fois, confirme un climatologue, l’été est fini pour de bon.

"On avait une dépression qui a envoyé un plus d’air très chaud en début de semaine, et maintenant on va avoir un anticyclone qui va nous renvoyer un flux du nord, qui vient directement de l’Arctique", explique Xavier Fettweis, climatologue à l’Université de Liège. "Quand on voit les prévisions à court terme, on ne va plus aller vers des 30 degrés, donc effectivement, on pourrait dire que l’été se termine ce week-end-ci."

L’influence de cet anticyclone venu du Nord va s’installer mais il sera bousculé par des ouragan. Ils naissent dans les eaux encore chaudes de l’océan Atlantique, et pourraient parfois amener des pluies et un peu de chaleur jusque sur nos côtes.

"Quand on relit le rapport du GIEC, on s’attend à ce que les ouragans deviennent plus intenses, mais ne seront pas nécessairement plus nombreux. Arriveront-ils jusque chez nous ? La question reste ouverte car les modèles de climat ne savent pas simuler explicitement les ouragans", ajoute Xavier Fettweis.

Le retour de la pluie est une nouvelle sans en être une pour les spécialistes. Ils estiment qu’on retrouve un temps qui correspond à nos latitudes et qui annonce déjà les premières gelées au sol en Ardennes dès ce week-end.