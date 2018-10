L'été indien se poursuivra tout le week-end

(Belga) Samedi après-midi, le temps d'arrière saison sera chaud et ensoleillé. Les maxima atteindront 21 ou 22 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 25 ou 26 degrés dans de nombreuses régions. Le vent sera modéré de sud à sud-est, selon les prévisions de l'IRM.

Samedi soir et la nuit prochaine, le ciel ne sera que peu nuageux avec des minima de 10 degrés dans les Hautes Fagnes à 17 degrés en Flandre. Le vent reste modéré de sud à sud-est. Demain dimanche, le ciel ensoleillé verra quelques bancs de nuages élevés revenir progressivement à partir de l'ouest en cours de journée. Dans la région côtière, ces bancs nuageux s'épaissiront l'après-midi, mais le temps restera probablement sec jusqu'en soirée. Il fera toujours assez chaud avec des maxima de 19 à 26 degrés. Une zone de pluie débordera finalement sur l'ouest du pays durant la nuit de dimanche à lundi. De petites pluies ou quelques averses se produiront dans la région côtière. Une petite averse isolée pourra également se produire dans le centre du pays. Par contre, le temps devrait encore rester sec sur les provinces de l'est avec des éclaircies. Lundi, une perturbation s'attardera sur le nord-ouest du pays avec un risque de pluie ou d'averses dans ces régions. Le sud-est bénéficiera d'un temps plus sec avec encore des éclaircies. Maxima de 16 à 19 degrés avec un vent modéré de sud à sud-ouest. (Belga)