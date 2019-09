L'été météorologique est officiellement terminé: la saison a-t-elle été exceptionnelle et que nous réserve la météo?

L'été météorologique s'est officiellement achevé ce samedi. Comme l'explique Météo France, "en météorologie, l'été correspond à la période de l'année la plus chaude. La durée d'ensoleillement maximale se situe autour du solstice d'été (20 ou 21 juin). Mais en raison de l'inertie de l'atmosphère, ce n'est qu'environ trois semaines plus tard que la température moyenne est généralement à son maximum, c'est-à-dire à la mi-juillet. On considère que ce moment correspond au milieu de l'été. Ainsi, en météorologie, l'été commence début juin et s'achève fin août".



Le météorologue David Dehenauw était l'invité du présentateur Simon François dans le RTL INFO 13H de ce dimanche. Il a dressé le bilan de l'été et a dévoilé ses prévisions pour les jours à venir.





Simon François: Avec trois vagues de chaleur en un été, est-ce qu'on peut parler d'une saison record cette année?



David Dehenauw: Non, c'est le quatrième été le plus chaud, malgré les vagues de chaleur. Mais ces vagues de chaleur étaient quand même de courtes durées, malgré aussi le record absolu de fin juillet. Donc on arrive à la quatrième place. Pour l'ensoleillement on arrive à la dixième place depuis 1833. Et concernant les précipitations, à Uccle c'était à 80 ou 90% des précipitations normales. Mais il y a d'autres régions, par exemple les régions de Comines, de Beauraing et de la Vallée de la Semois, et particulièrement à Bouillon, où on a eu pas plus de 40 à 50% des quantités normales durant cet été. Et c'est particulier à Bouillon, qui est normalement la ville la plus arrosée en Belgique, donc là on a eu le moins de précipitations cet été.





S. F.: Statistiquement, pour les météorologues, nous entrons ce dimanche dans ce qu'on appelle l'automne météorologique. Est-ce qu'on risque de connaitre de nouvelles vagues de chaleur?



D. D.: Non, les vagues de chaleur c'est vraiment fini. Pour les deux semaines suivantes on peut s'attendre à des températures entre 18 et 20 à 21 degrés. Donc c'est presque normal, ou un peu en-dessous des normales saisonnières. Avec aujourd'hui, lundi et certainement mardi encore des belles journées. Après c'est un peu mitigé, avec des averses de temps à autres. Rien de bien méchant, mais il est clair que l'été est bien fini.