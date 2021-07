L'été n'est pas encore là: cette semaine, quelques jours de répit avant le retour des intempéries...

Ce soir, les conditions seront temporairement plus calmes avec encore quelques averses éparses mais un temps sec sur la plupart des régions. Durant la nuit, le vent se renforcera et des pluies atteindront notre pays à partir de l'ouest. Les précipitations prendront aussi la forme d'averses, pouvant alors être orageuses. Les minima, assez doux, se situeront entre 15 et 19 degrés. Le vent de sud-ouest sera modéré, et à la côte assez fort, avec possibilité de rafales jusqu'à 60 km/h.

Mardi matin, des pluies toucheront le sud-est du territoire, alors que le temps sera généralement sec ailleurs. Dans la courant de la journée, le ciel deviendra changeant partout avec risque de quelques averses mais le temps sera toutefois souvent sec. Les maxima seront compris entre 18 et 23 degrés. Le vent sera soutenu, il sera modéré à assez fort, et même parfois fort sur l'ouest. Il soufflera d'abord du secteur sud-sud-ouest, avant de virer au secteur sud-ouest. Des rafales de 60 à 75 km/h sont prévues.