L'hiver doux, c'est fini: une VAGUE DE FROID (avec du soleil!) va s'abattre sur le pays la semaine prochaine

Les températures ne dépasseront guère 0° dans le centre et resteront négatives dans l'est.

Les températures douces, malheureusement souvent accompagnées de pluie, que nous avons connues ces dernières semaines (certains diront ces derniers mois) vont appartenir au passé. Une vague de froid va s'appesantir progressivement sur la Belgique pour atteindre des pics jusqu'à -8° en Ardenne qui persisteront plusieurs jours, la semaine prochaine. Ce froid polaire nous mordra sous... le soleil. En effet, nous aurons droit à un temps sec et ensoleillé, ce qui nous changera des deux derniers mois où un plafond gris opaque a fait office de ciel. Voici le détail des prévisions pour ce week-end et la semaine prochaine. Au fait, trop tard pour le pull en laine en solde, ça aussi c'est fini.





Ce week-end: les températures baissent, risque d'averses hivernales



Samedi, il y aura une alternance d'éclaircies et de nuages. Le risque d'averses hivernales n'est cependant pas exclu et sera plus important le long de la frontière française. Les maxima seront voisins de 0 degré dans le sud du pays et de 4 ou 5 degrés en plaine. Le vent sera faible de secteur sud-ouest ou de direction variable. Durant la nuit de samedi à dimanche, le temps sera généralement sec avec quelques éclaircies. Les températures chuteront pour atteindre des minima de -3 à -5 degrés en Ardenne, et autour de 0 degré ailleurs. Le vent sera d'abord faible, puis modéré en fin de nuit, de secteur nord-est, augmentant ainsi la sensation de froid.

Dimanche, le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies avec un risque d'averses hivernales. Le temps restera assez froid avec des maxima autour de 2 degrés dans le centre sous un vent modéré de secteur nord-est. La semaine prochaine s'annonce froide mais souvent ensoleillée. Le gel nocturne sera modéré et répandu.





La semaine prochaine: pas plus de 0°

De lundi à vendredi inclus, le temps sera froid mais sec avec souvent des périodes ensoleillées. Les journées de mardi et mercredi devraient a priori être assez ensoleillées. Les maxima se situeront autour de 0 degré dans le centre du pays, avec des gelées nocturnes modérées et répandues. Vers la fin de la semaine, le temps devrait devenir un peu plus doux avec un léger dégel en journée.