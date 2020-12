L'hiver enveloppe les derniers jours de l'année

(Belga) L'hiver frappe à la porte en cette fin d'année. Les derniers jours qui nous séparent de 2021 seront marqués par un thermomètre frileux et des averses hivernales. Lundi après-midi, la neige est attendue à partir de 400 mètres d'altitude.

Sous une nébulosité variable à abondante, les températures oscilleront entre 0°C en Ardenne et 5°C en Flandre. En soirée et durant la nuit, des chutes de neige pourront encore se produire sur le sud du pays et quelques averses aborderont la région côtière en fin de nuit. Dans les autres régions, le temps sera généralement sec. Des plaques de glace pourront toutefois se former par endroits et rendre les routes glissantes. Les températures minimales redescendront entre ­-3°C sur l'est du pays et +2°C en bord de mer, sous un vent faible. Mardi, le voile hivernal flottera encore sur le pays et, mercredi, il faudra se méfier de la formation de brouillard givrant. Des chutes de neige ou de neige fondante sont attendues jeudi en Haute Belgique. Le mercure marquera -1°C dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Les températures resteront négatives tout au long du premier jour de l'an. (Belga)