L'hiver, jusqu'au dernier jour: quelques flocons annoncés demain

Ce lundi, les derniers bancs nuageux s'évacuent vers la France et un temps ensoleillé et bien lumineux gagne finalement toutes les régions. Il fera toutefois encore relativement froid alors que le premier jour du printemps, ce mercredi 21 mars, approche à grand pas.

Le vent restera modéré d'est à nord-est, le long du littoral parfois assez fort avec des pointes de 50 km/h. Malgré le soleil, les températures ne dépasseront pas 0 degré sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 3 ou 4 degrés sur le centre et l'ouest du pays.

Durant la nuit de lundi à mardi, le temps sera d'abord très froid avec un ciel étoilé. Le vent de nord-est faiblit et les températures plongent entre -2 degrés dans la région côtière et -10 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne.

En seconde partie de nuit, le vent bascule au nord en nous ramenant de l'air moins froid et plus humide. Les nuages reviennent à partir du nord avec parfois un peu de neige, voire un peu de pluie et un petit risque de verglas sur l'ouest du pays. De la brume et du brouillard pourront également se former par endroits.



Quelques flocons annoncés ce mardi

Mardi, la journée débutera sous un ciel plutôt gris et l'on pourrait même voir quelques flocons virevolter par moments ou, dans l'ouest du pays, quelques gouttes de pluie ou de bruine tomber. Ensuite, le temps deviendra sec depuis le nord et de larges éclaircies se dessineront. Les maxima, plus doux bien que toujours trop frais pour la saison, seront compris entre 2 degrés en Hautes-Fagnes et 8 degrés dans le nord du pays. Le vent sera modéré, et à la mer assez fort, de secteur nord.



Les températures augmenteront progressivement

Mercredi, les nuages seront souvent nombreux, et parfois même porteurs de l'une ou l'autre averse. Les maxima resteront compris entre 2 et 8 degrés, mais le vent sera plutôt faible de secteur nord-ouest.

Pour la seconde partie de la semaine prochaine, nous basculerons dans un flux océanique perturbé de secteur sud-ouest. Il faudra dès lors s'attendre à des passages de zones de pluie et d'averses, davantage de vent, et des températures qui augmenteront progressivement. En effet, les gelées nocturnes se cantonneront à l'Ardenne et les maxima en plaine tendront vers 10 degrés ce week-end.