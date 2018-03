L'hiver n'en a pas fini: retour du froid ce week-end, avec de possibles chutes de neige samedi

Ce mercredi, nous profiterons d'une belle journée, sèche, ensoleillée et douce. Mais cela ne durera pas. Dès jeudi, les précipitations recommenceront, avec cependant des températures qui resteront élevées pour la saison. L'hiver ne s'achève officiellement que le 21. Et il nous le rappellera ce week-end. En effet, le temps va devenir beaucoup plus froid avec même un risque de chute de neige annoncé par l'institut royal de météorologie pour samedi. Voici le détail des prévisions pour les jours prochains.

Mercredi matin, il y aura localement des bancs de brouillard en plaine et des nuages bas en Ardenne. En journée, le temps sera calme avec une alternance de passages nuageux et d'éclaircies. Les maxima seront sensiblement plus doux et seront compris entre 7 et 12 degrés. Le vent sera faible à modéré de sud à sud-est.





Fin de semaine: doux mais avec de la pluie

Jeudi, la journée débutera avec un ciel voilé, sauf le long de la frontière française où il y aura déjà aussi de nuages moyens et bas. Ensuite, la couverture nuageuse s'épaissira sur l'ensemble des régions avec l'arrivée d'une zone de pluie et d'averses depuis le sud-ouest. Les maxima se situeront entre 5 ou 6 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 11 degrés dans l'ouest du pays. Le vent sera modéré, et sur le relief même assez fort, de secteur sud-est.

Vendredi, malgré quelques timides éclaircies, les nuages seront nombreux et porteurs d'averses. Il fera encore relativement doux avec des maxima de 7 à 12 degrés, sous un vent plutôt faible. En fin de journée, le vent se renforcera tout en s'orientant au nord-est, ce qui annonce un net changement de temps.





Samedi: retour du froid, accompagné de neige

En effet, samedi, nous pourrions nous retrouver dans une masse d'air nettement plus froide et perturbée qui conduirait à des chutes de neige, surtout dans le nord du pays. Les maxima avoisineront alors les 0 degrés. Et il faudra également composer avec un vent d'est à nord-est soutenu.





Froid et sec pour commencer la nouvelle semaine

Dimanche et lundi, le temps redeviendra sec et plus ensoleillé, mais il fera toujours froid avec des maxima de +1 ou +2 degrés dans le centre du pays. D'autant plus que le vent d'est à nord-est sera encore assez présent.

Mardi, nous pourrions gagner quelques degrés mais le risque de précipitations (hivernales) augmentera quelque peu.