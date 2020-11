L'hiver s'installe, comment affronter le froid? "Aérer la maison un quart d'heure, 2 fois par jour", conseille un pharmacien

Le froid s'est installé. Des températures en-dessous de zéro ont été observées la nuit dernière.

Un bonnet, des gants et une grosse veste d'hiver. Emile Decerf est ouvrier du bâtiment. Malgré son équipement, il ne se prépare pas à partir au ski mais à finir son chantier. "Il fait froid mais on supporte. On est là pour travailler", sourit-il. "Le premier jour de froid, il fait vraiment piquant donc on essaie de bouger beaucoup", explique Bruno Boein, chef de chantier.

Pour tous ces travailleurs de l'extérieur, les conditions changent. Ce lundi, la température avoisinait 0 degré. Pour se protéger, Valentin Livernaux, ouvrier communal, a quelques astuces. "L'avantage que l'on a par rapport au froid, grâce coronavirus, c'est le port du masque. Ça nous couvre un peu plus le visage. Mais le vrai problème, c'est lorsque l'on travaille en hauteur", nous explique-t-il.

Il faut éviter de surchauffer

À l'arrêt de bus, l'attente est interminable. "Il faut bien se couvrir et prendre une petite boisson chaude avant d'affronter le froid", plaisante Micheline qui patiente pour prendre son transport en commun.

Le froid peut parfois être dangereux pour la santé, notamment pour les enfants et les personnes âgées plus vulnérables. Un conseil pour rester en forme: aérer régulièrement à la maison et au travail. "Il faut aérer un quart d'heure, 2 fois par jour. Il faut éviter de surchauffer, éviter les intoxications au monoxyde de carbone et la multiplication des micro-organismes. Il faut voir le froid comme une agression donc bien se couvrir. Manger trop ne sert à rien. Il faut bien boire", rappelle Arnaud Lambert, pharmacien.

