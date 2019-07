"Risque de coup de soleil rapide si vous ne vous protégez pas": un indice UV très élevé ces prochains jours

Invité du RTLInfo 13H, Stefan Van Bellinghen évoque un indice UV très élevé pour les prochains jours, ce qui peut s'avérer dangereux pour la peau.

L'indice UV mesure l'intensité du rayonnement ultraviolet qui donne une mesure de la vitesse à laquelle une peau non protégée serait brûlée. Un indice UV qui toute cette semaine dépassera le chiffre de 7.

En dessous de 2, l'indice est faible. Le risque de brûlure sur une peau non protégée est quasi nulle. Entre 2 et 5 l'intensité est modérée, entre 5 et 7 le risque de coup de soleil est rapide, et entre 7 et 10, le risque de brûlure est extrême. Au-delà de 10, les brûlures sont quasi immédiates.



Pour cette semaine, nous serons toujours avec un indice UV au-dessus de 7. Avec comme conséquences, le risque de coup de soleil rapide si vous ne protégez pas votre peau avec une crème solaire d'indice 30 minimum. Donc, pensez-bien à protéger vos enfants et les seniors s'ils sont exposés cette semaine.