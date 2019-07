L'IRM émet un avertissement jaune aux orages pour toute la journée de samedi

(Belga) L'Institut royal météorologique (IRM) a émis un avertissement jaune aux orages, qui pourraient être intenses, pour toute la journée de samedi et pour l'intégralité du pays.

L'alerte vaut depuis 06h00 et perdurera jusque 23h00. Des averses orageuses transiteront en effet sur le pays d'ouest en est. Les orages pourront être intenses et accompagnés de pluies torrentielles et de grêle, prévient l'IRM. Des rafales de vent de 65 km/h voire un peu plus sont possibles isolément. (Belga)