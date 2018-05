L'IRM lance un avertissement aux orages

(Belga) L'Institut royal météorologique (IRM) a lancé jeudi dès 14h00 un avertissement aux orages sur l'entièreté du pays et ce jusque vendredi à 19h00.

Ce jeudi, de la pluie et des averses orageuses locales potentiellement intenses sont prévues sur tout le pays entre 14h00 et 18h00. Par endroits, il y aura un risque de précipitations abondantes en peu de temps. Vendredi, dès le matin, quelques orages sont à nouveau attendus localement. En particulier dans les environs de Liège, Namur et Luxembourg entre 7h00 et 18h00. Ils pourraient être relativement intenses dans l'est du pays, indique encore l'IRM. (Belga)